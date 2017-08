Incidente a Guidonia: carambola tra due auto e furgoncino. Due feriti gravi

Brutto incidente ieri sera, intorno alle 18:20, nel comune di Guidonia. A scontrarsi, al chilometro 51 di via Palombarese, un furgone Iveco Daily e due autovetture Opel Agila e Mercedes Classe A.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco che, allertati, hanno estratto dalle lamiere del furgone Iveco l'autista, un 42enne, trasportato all'ospedale con Elisoccorso Pegaso in codice rosso. Grave anche il conducente della Mercedes, un 68enne, che, in collaborazione con il personale medico del 118, è stato posizionato sulla spinale e fatto uscire dal portellone posteriore e trasportato in ospedale in codice rosso.

Ferito lievemente e medicato sul posto il conducente dell' Opel Agila. Presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dell'intervento.