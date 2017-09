Perde controllo dell'auto e si schianta contro palo: morta 28enne

Giulia Di Gennaro, di 28 anni, è morta oggi 17 settembre, all'alba, dopo un incidente stradale all'Eur. E' successo a piazzale dell'Industria, in zona discoteca Spazio 900, intorno alle 6 del mattino. La ragazza, di Civitavecchia, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto e si è andata a schiantare contro un palo portavessilli.

Fatale l'impatto. La giovane è morta sul colpo. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale per i rilievi scientifici e i sanitari del 118. Il magistrato di turno, presente, ha messo la salma a disposizione dei familiari. Giulia Di Gennaro è figlia del consigliere del Pd, Marco Di Gennaro nel comune di Civitavecchia.

Tanti i messaggi sui social appena la notizia si è diffusa. "Piccolo angelo proteggici da lassù", scrive Luca. "Una tragedia immensa. Giulia era una ragazza speciale. Un abbraccio alla faglia", testimonia Paola.

Anche il gruppo consiliare del Partito Democratico si stringe intorno "all'amico Marco Di Gennaro e alla sua famiglia per la terribile perdita della figlia Giulia. La scomparsa prematura di una giovane vita rappresenta un dolore grandissimo: a Marco vanno il nostro sostegno e la nostra vicinanza in questo momento di enorme sofferenza".