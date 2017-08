Ciclista investito da auto pirata, morto ingegnere di un'azienda romana

E' morto, lottando tra la vita e la morte, Giorgio Lo Verde ingegnere elettronico per un'azienda romana. L'uomo, di 60 anni, era stato travolto a Piana degli Albanesi, a Palermo, mentre pedalava in sella alla sua mountain bike. Era tornato nel suo paese d'origine da Roma, dove lavorava come responsabile della space business unit per conto della Telespazio spa.

Lo scorso 13 agosto, come riporta PalermoToday, Lo Verde stava percorrendo la strada provinciale 102 quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito all'interno di una galleria da un automobilista poi fuggito. L'allarme, arrivato direttamente alla sala operativa del 118, è stato lanciato con una telefonata anonima.

Il sessantenne, a causa del violento impatto, aveva riportato diversi traumi su tutto il corpo. Il più delicato quello alla testa. Lo Verde, tornato in Sicilia per fare visita alla sua famiglia, è deceduto dopo dieci giorni di coma.