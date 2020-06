Incidente stradale a Roma per Gianluigi Paragone: il senatore ex M5s portato al Gemelli in codice rosso

Incidente stradale per Gianluigi Paragone, ex senatore del M5s, oggi al Gruppo Misto. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio del 3 giugno in piazza Lauro De Bosis, a due passi dalla Farnesina, a Roma nord.

Ad impattare per cause in via di accertamento lo scooter Peugeot con a bordo il Senatore ed un'auto, una Honda Inside, alla cui guida c'era una donna di 77 anni. Ad avere la peggio Gianluigi Paragone, rimasto ferito ad un polso e trasportato in codice rosso per dinamica al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Fermatasi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.