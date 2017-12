Temperature sotto zero: auto fuori strada causa lastre di ghiaccio

Dopo la pioggia forte di mercoledì e la neve di giovedì, fino a quote collinari, oggi è il giorno del ghiaccio e sulle strade nell’ampia zona a sud di Roma fino alla Ciociaria non mancano disagi alla viabilità. Dalle prime ore del mattino sulla viabilità ordinaria ed in alcuni tratti di Via Casilina tra Anagni e San Cesareo si segnalano diverse auto uscite di strada proprio a causa del ghiaccio che si è formato sul manto stradale bagnato.

Strade ghiacciate a sud di Roma

Nella notte le temperature sono scese sotto zero e questo ha favorito la formazione di vere e proprie lastre di ghiaccio sulla carreggiata. La Protezione civile regionale già da diversi giorni ha attivato il piano di intervento straordinario con la mobilitazione dei vari gruppi sparsi su tutto il territorio per lo spargimento del sale sulle strade. (da FrosinoneToday)