Incidente a Genzano: camion si schianta contro albero, grave 44enne

Grave incidente oggi 28 febbraio a Genzano. Un uomo di 44 anni, originario di Caserta, per cause ancora da precisare, intorno alle 13:45 ha perso il controllo del suo camion Iveco ed è finito contro un albero in via Berlinguer, la tangenziale della città, in direzione di Velletri.

L'uomo è stato soccorso dal 118 ed elitrasportato al Policlinico di Tor Vergata. E' in gravi condizioni. Sul posto la volante del Commissariato di Genzano, i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Albano per i rilievi del caso. Via Berlinguer è rimasta chiuse tre ore per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato.