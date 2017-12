Incidente stradale per il ministro Galletti

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha avuto un piccolo incidente stradale, stamane a Roma. Una vettura su via Sallustiana non ha visto lo stop e ha tamponato l'auto del ministro, guidata dagli agenti di scorta. Come spiegano fonti del ministero, Galletti è stato medicato all'ospedale Santo Spirito ed è stato appena dimesso. [fonte Agenzia Dire]