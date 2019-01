Tangenziale Est: incidente tra auto e moto in galleria, strada chiusa per un'ora

Incidente con feriti oggi 28 gennaio, sulla Tangenziale Est fra a 24 e via di Portonaccio, in direzione dello stadio Olimpico. A scontrarsi sotto la galleria, per motivi ancora da appurare, due auto e una moto. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con i gruppi Tiburtino e Sapienza.

La strada, a causa dei detriti presenti sull'asfalto, intorno alle 11:40 è stata chiusa al traffico in direzione Stadio Olimpico. Il traffico, come comunica Luceverde, è stato quindi deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale Est. La galleria è transitabile dallo svincolo di via di Portonaccio verso via Salaria. Alle 12:40 l'apertura.