Incidente in Galleria Giovanni XXIII: chiusi gli accessi, traffico in tilt

Traffico in tilt nel versante ovest della città dove a causa di un incidente stradale si è resa necessaria la chiusura della Galleria Giovanni XIII. Il sinistro è accaduto intorno alle 8:30, in un orario di punta, nel tunnel in direzione dello Stadio Olimpico. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi. Per consentire i soccorsi ed i rilievi da parte dei vigili urbani gli accessi al tunnel sono stati chiusi temporaneamente al traffico veicolare.

Chiusa Galleria Giovanni XXIII

Sul posto per regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiusi tutti gli accessi in direzione dello stadio, tranne quello da via Mario Fani. L'interdizione alla circolazione della importante arteria stradale di Monte Mario ha avuto pesanti ripercussioni sulla normale viabilità, già rallentata anche a causa della pioggia. Lunghe le code di auto ferme nel traffico in via del Foro Italico, altezza Farnesina.

Riaperta la Galleria Giovanni XXIII

Terminati i rilievi e rimossi i mezzi incidentati gli accesso alla Galleria Giovanni XXIII sono stati riaperti poco prima delle 10:00.