Incidente in Galleria Giovanni XXIII: scooter in fiamme e tunnel chiuso

Paura in Galleria Giovanni XXIII dove uno scooter ha preso fuoco in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro poco dopo le 8:30 di lunedì 16 dicembre in direzione stadio Olimpico dove la presenza di detriti ed olio sull'asfalto ha innescato una serie di incidenti a catena cento metro prima dell'uscita del tunnel. Diversi i veicoli coinvolti con i soccorritori che hanno chiuso tutti gli accessi al tunnel in direzione Foro Italico sino alla messa in sicurezza dell'arteria stradale, riaperta intorno alle 14:30.

Secondo quanto si apprende la presenza dei detriti in carreggiata ha fatto perdere il controllo ai conducenti di due scooter caduti in terra. Dietro di loro due vetture con una che, al fine di evitare di colpire uno degli scooteristi scivolati sull'asfalto, ha impattato contro la parete della galleria per poi essere tamponata da una seconda auto.

Con altri scooteristi ed automobilisti riusciti ad evitare di essere coinvolti nell'incidente a catena, si è poi verificato un altro incidente che ha coinvolto uno scooter Kymco ed una Lancia Ypsilon, con il mezzo a due ruote che in seguito all'impatto ha quindi preso fuoco con il fumo scaturito dall'incendio che ha rapidamente invaso il tunnel.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale a lavoro per mettere in sicurezza l'area e ricostruire la dinamica dell'accaduto. A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito gravemente, con gli scooteristi coinvolti nel sinistro medicati sul posto dal personale del 118.

"Sono entrato nel tunnel da via Fani - racconta a RomaToday Alessandro, un motociclista riuscito a non cadere sopra la macchia presente sull'asfalto -. Un centinaio di metri prima dell'uscita della galleria ho visto almeno tre scooteristi perdere il controllo e scivolare su una macchia d'olio. Uscito dalla galleria mi sono fermato per chiamare il 112 ed ho visto uno scooter prendere fuoco ed il fumo invadere il tunnel".