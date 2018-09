Incidente ad Albano: furgone si sfrena e colpisce due auto, una finisce in un giardino

Tanto rumore ma per fortuna nessun ferito. Gli attimi di paura sono stati vissuti alle 7:00 del mattino di venerdì 21 settembre ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani. A creare il panico un furgone adibito alla raccolta differenziata dei rifiuti. Il mezzo, dopo essersi sfrenato, ha preso velocità in discesa colpendo due automobili in sosta, una Fiat Punto ed una Alfa Romeo 159. La carambola è poi con la seconda vettura che ha distrutto un muretto ed una inferriata per poi finire dentro un giardino di una palazzina.

Furgone sfrenato ad Albano Laziale

In particolare il curioso incidente è avvenuto in via Virgilio. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito, anche per via dell'orario mattutino e la poca presenza di persone in strada. Allertata la centrale operativa del 112 sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione di Albano Laziale. Ascoltato il conducente del furgone questi ha riferito di aver inserito il freno a mano, una volta sceso dal mezzo ha poi visto lo stesso sfrenarsi e prendere velocità, senza poter fare nulla per evitare la carambola.