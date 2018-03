Morto Gabriele Quirini: all'Eur l'ultimo saluto al tecnico della Nazionale di pattinaggio

Verranno celebrati all'Eur i funerali di Gabriele Quirini, tecnico della Nazionale Italiana di Pattinaggio e dell'Asd Frascati Skating Club. L'ultimo saluto al 44enne, deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 2 marzo, si svolgerà alle 14:30 di lunedì 5 marzo nella Parrocchia Spirito Santo in via Rocco Scotellaro alla Ferratella. La perdita di Gabriele Quirini, nato e cresciuto all'Eur dove viveva, ha scosso l'ambiente del pattinaggio artistico italiano.

Il ricordo della FISR

Gabriele Quirini non c'è più, lo ricordano della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici): "La notizia è arrivata improvvisa come un fulmine a ciel sereno e devastante come il più tremendo dei terremoti, lasciando un segno indelebile per tutto il mondo delle rotelle che lo amava come poche altre figure del pattinaggio artistico". "E la forza del dolore sta tutta nelle centinaia di commenti sgomenti ed attoniti che, in pochissimo tempo hanno invaso la pagina Facebook federale e nelle immagini a fondo nero, a significare un lutto straziante, che tantissimi atleti, allenatori, amici del pattinaggio di tutto il mondo gli hanno voluto tributare sui propri profili social".

Morto Gabriele Quirini pattinaggio artistico

Gabriele Quirini è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 2 marzo sull'autostrada A1, nelle vicinanze di Arezzo, mentre stava recandosi ad uno spettacolo di pattinaggio in programma a Novara per seguire i suoi atleti Luca Lucaroni e Lorenzo Neri. "Una giornata maledetta - scrive ancora la FISR - per il pattinaggio artistico che piange la scomparsa di Gabriele Quirini, grandissimo allenatore delle squadre nazionali azzurre oltre che brillante coreografo, riconosciuto indiscutibilmente come uno dei migliori tecnici a livello internazionale, che ha perso la vita, a soli 44 anni, in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo della sua auto lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze".

Carriera di Gabriele Quirini

Una carriera straordinaria, bruciante, coronata da tantissimi e prolungati successi agonistici internazionali ottenuti con grandissimi campioni che lo hanno portato a ricevere prima la Palma di Bronzo e, dopo qualche anno, la Palma d'Argento, massima benemerenza per meriti tecnici del Coni. "Nel proprio lavoro lo ricordano attento, preciso, pignolo forse anche severo. Ma queste attenzioni quasi maniacali nella correzione delle coreografie e dei passaggi tecnici.erano il segreto del suo grande successo, insieme ad una sincera umanità, una passione rara ed una altissima professionalità. Tutta la Federazione Italiana Sport Rotellistici piange la sua scomparsa e si stringe alla sua famiglia, ai suoi atleti, ai suoi amici. Non ci sono parole per raccontare quanto ci mancherà il tuo sorriso. Ciao Gabriele".

Funerali Gabriele Quirini

Oltre che allenatore della Nazionale Italiana Pattinaggio Gabriele Quirini era soprattutto tecnico all'Asd Frascati Skating Club dal lontano 1992. Centinaia i ragazzi allenati dal 44enne, fra i quali molti campioni come Lucaroni, D'Alisera, Betti, solo per citarne alcuni. Un lutto per la società Tuscolana. "Per fare un paragone col calcio - il ricordo del presidente dell'Asf Frascati Skating Club Claudio Valente (che fu tra l'altro anche suo allievo da atleta) - è come se dieci importantissime squadre del mondo si ritrovassero senza l'allenatore. Bisognerà riformare gli equilibri non solo dell'Asd Frascati Skating Club, ma di tutto il movimento italiano e internazionale". In segno di lutto la società dei Castelli Romani ha annullato tutte le attività del week-end non partecipando alle gare previste.