Si schianta contro palo dopo incidente in scooter: 34enne in pericolo di vita

E' stato trovato sull'asfalto privo di sensi dai Carabinieri della stazione di Frascati. E' successo martedì 12 dicembre, intorno alle 18:30, in vicolo del Pantano Secco, poco fuori dal centro di Frascati in una strada di campagna. Vittima un 34enne del posto, portato d'urgenza all'ospedale di Frascati in prognosi riservata.

Tutto è iniziato dall'allarme lanciato dalla famiglia che non aveva più notizie del giovane. I Carabinieri, in servizio per il consueto controllo del territorio, hanno così battuto la zona trovandolo riverso a terra. Secondo la ricostruzione dei militari, il 34enne avrebbe perso il controllo del suo scooter Sh per cause ancora da accertare per poi finire la sua corsa contro un palo di sostegno di un vicino vigneto.

I sanitari del 118 accorsi sul posto, hanno così portato lo scooteriste in ospedale, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ed è in pericolo di vita.