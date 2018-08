Moto si scontra con un furgone: giovane morto dopo un incidente stradale

Francesco Galeotti, 29 anni, è morto dopo un incidente stradale a Montelanico. E' successo oggi 28 agosto, intorno alle 11. Il ragazzo, residente a di Carpineto Romano, stava facendo un giro per le vie dei monti Lepini in sella alla sua nuova moto, una Ducati 848 bianca quando, per causa ancora da accertare, si è scontrato con un furgone che trasportava frutta e che scendeva verso Colleferro, come riporta FrosinoneToday.

L'impatto è avvenuto in via Montelanico, tra i comuni di Segni e Montelanico. Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli operatori del 118. Inutili i soccorsi.

"A nome dell’amministrazione comunale – ci dice il sindaco di Carpineto Matteo Battisti - esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Francesco. Una notizia che ci ha lasciato senza parole. Una ragazzo bravissimo ed attivo nel sociale e nel mondo dello sport. Nel giorno del suo funerale verranno cancellate tutti gli eventi del Pallio e negli altri giorni le vari iniziative saranno aperte da un minuto di raccoglimento".