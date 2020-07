Cade dal monopattino su via dei Fori Imperiali: 18enne portata in ospedale con l'ambulanza

Nel giorno in cui la sindaca Virginia Raggi lancia e decanta gli steward dei quattro operatori che gestiscono il servizio di monopattini in sharing, un nuovo incidente allunga la serie che sta caratterizzando quest'estate della Capitale. Nel cuore della notte, alle 2, una 18enne è caduta mentre percorreva a bordo di un monopattino via dei Fori Imperiali.

Nella caduta ha riportato alcune ferite che hanno reso necessario l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto all'ospedale San Giovanni. Non gravi le sue condizioni: per lei cure prestate in codice arancione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del Gssu e del I Gruppo Trevi. Quest'ultimo ha in carico gli accertamenti per ricostruire esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità della conducente monopattino.