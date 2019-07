Incidente via Flaminia: camion si ribalta e finisce fuori strada dopo scontro con auto

Un camion fuori strada ribaltato su un fianco a ridosso dei binari. Siamo sulla via Flaminia, in località Trullo, nel Comune di Rignano Flaminio. Qui nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio si è registrato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto ed il mezzo pesante.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto sulla SS3 in corrispondenza del km 32,700. Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico il tratto di Flaminia dove è avvenuto il sinistro, con la Strada Statale riaperta una volta rimossi i mezzi incidentanti.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione del traffico. Ripercussioni anche al traffico su ferro a causa dell mezzo pesante finito a ridosso dei binari della linea Roma-Viterbo. Per tale motivo si sono registrati forti ritardi con l'interdizione dei convogli alle stazioni Magliano Romano-Rignano Flaminio-Sant'Oreste.

Per tale motivo i treni sono stati deviati e sono stati attivati i bus sostitutivi sino al termine delle operazioni di soccorso.