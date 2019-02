Incidente via Flaminia: scontro tra due auto ed una moto, grave centauro

Incidente stradale con feriti sulla via Flaminia. È accaduto intorno all'1:20 della notte fra il 9 ed il 10 febbraio in prossimità del chilometro 19,250 della SS3. A scontarsi per cause ancora in via di accertamento due auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in ospedale dove si trova ora in prognosi riservata.

In particolare l'incidente stradale ha coinvolto una Ford Puma, una Alfa Romeo Gt (condotte rispettivamente da due uomini di 56 e 31 anni) ed una moto Bmw. Fermatisi a prestare i primi soccorsi i due automobilista, il motociclista, un 54enne, è stato poi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha poi trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista, che procedeva in direzione fuori Roma, in fase di sorpasso si sarebbe scontrato frontalmente con la Ford che viaggiava in senso contrario. Sbalzato dalla sella della due ruote il centauro avrebbe quindi urtato contro l'Alfa Romeo che viaggiava dietro di lui.

Sulla via Flaminia per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli e del XV Cassia. Necessaria la chiusura della strada per un paio d'ore anche a causa della presenza di numerosi detriti sul manto stradale.

Sottoposti a sequestro i veicoli coinvolti nell'incidente, la SS3 è stata riaperta una volta terminati i rilievi dei 'caschi bianchi'.