Incidente a Roma nord: scontro tra auto, code chilometriche su via Flaminia

Mattina di caos a Roma nord dove in seguito ad un incidente stradale si sono formate lunghe code con gli automobilisti fermi nel traffico. Il sinistro ha coinvolto due vetture, venute a contatto per cause ancora in via di accertamento al chilometro 15 della via Flaminia Nuova, altezza Cimitero Prima Porta. Feriti i conducenti delle due macchine coinvolte nel sinistro, da accertare la gravità delle ferite riportate. Lo scontro si è verificato intorno alle 12:15, a congestionare il traffico le due auto che dopo essere venute a contatto sono rimaste ferme di traverso ad occupare entrambe le carreggiate della SS3, sia in direzione Centro che in direzione Nord.

Incidente e traffico via Flaminia

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, al lavoro per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità. Lunghe code, sino a dieci chilometri, si sono registrate dall'altezza dell'incrocio con via Due Ponti. Rimossi i mezzi incidentati la viabilità è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 14:00 circa.

Incidente via di Tor Bella Monaca

Poco prima, intorno alle 10:00, era stata chiusa via di Tor Bella Monaca in seguito ad un incidente con feriti, con un automobilista medicato in codice giallo al Policlinico Tor Vergata.. Chiusa due ore la strada principale che dà il nome al quartere, inevitabili sono state le ripercussioni al traffico della zona, con la viabilità tornata progressivamente alla normalità una volta riaperta via di Tor Bella Monaca.