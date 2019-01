Fiumicino: perde contro dell'auto, finisce contro bar e negozio di frutta e verdura

Ha perso il controllo dell'auto è salita sul marciapiede, finendo contro vasi del bar e cassette esposte di un negozio di frutta e verdura. E' successo a Fiumicino, oggi 10 gennaio, in via delle Meduse. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:30. La ragazza alla guida della Renault Twingo non è rimasta ferita.

Sul posto, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per la rimozione della vettura. Secondo quanto ricostruito un'altra auto stava uscendo dal parcheggio, così la ragazza ha sterzato perdendo però il contro della sua auto. Illesi anche i presenti all'interno del bar e del negozio di frutta e verdura.