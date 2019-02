Fiumicino: protesta dei pescatori, investe manifestanti e un agente poi scappa

Un'auto ha investito due manifestanti e un agente della Polizia di Stato. È successo intorno alle 11 di giovedì 31 gennaio a Fiumicino, nel corso della protesta dei pescatori davanti Ponte 2 Giugno. Al centro delle lamentele gli orari di alzata e la mancata apertura della passerella pedonale.



Secondo quanto ricostruito una vettura, per motivi da appurare, non si è fermata all'alte investendo due pescatori e un poliziotto, per poi fuggire via. I tre hanno riportato lievi ferite. Al vaglio le immagini video dell'area di Fiumicino. La Polizia è sulle tracce dell'auto pirata.