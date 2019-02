Investito mentre fa jogging: grave un uomo

Un uomo di 45 è stato investito domenica 17 febbraio all'Isola Sacra, nel comune di Fiumicino. E' avvenuto, intorno alle 11 di mattina circa, all'altezza di via Lorenzo Bezzi. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare i primi soccorsi in attesa del personale medico arrivato con il supporto dell'eliambulanza.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Rilievi affidati alla polizia locale di Fiumicino. Sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento la Polizia Locale di Fiumicino.