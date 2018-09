Incidente tra due auto: due feriti. Un conducente è stato estratto dalle lamiere

Incidente oggi a Fiumicino. L'impatto è avvenuto intorno alle 8 di domenica mattina, in via dell'Aeroporto all'altezza dell'incrocio con piazza Umberto Nobile. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale Astral. Coinvolti nel sinistro, ancora da appurare nelle esatte dinamiche, una Renault Scenic e una Opel Vivaro.

I pompieri hanno liberato dalle lamiere un italiano di 58 anni che proprio ieri aveva festeggiato il suo complenno, e che era alla guida della Scenic. L'uomo è stato alle cure mediche del personale dell'eliambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale San Camillo di Roma.

Il conducente dell'altra autovettura, un 34enne, è stato trasportato in ospedale dal personale medico del 118, all'ospedale Grassi di Ostia. Entrambi in codice rosso. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora.