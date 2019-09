Incidente al Collatino, investita da un'auto all'incrocio: morta un'anziana

Fiorella Rossi, 79 anni, è morta investita da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 12 settembre. La donna era all'incrocio quando, per cause ancora da appurare, è stata centrata da una Smart, poco prima, delle 19 guidata da una 56enne. L'impatto in viale Giovanni Battista Valente, al Collatino

Vani i tentativi di rianimare la donna sul posto, come inutile si è rivelato il trasporto in ospedale. Fiorella Rossi è morta sul colpo. Sequestrato, come da prassi, il veicolo investitore.

Gli accertamenti sono affidati agli agenti del V gruppo Prenestino, chiamati a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Nella giornata di giovedì 12 settembre, a Roma, sono morte altre due persone in altrettanti incidenti stradali.