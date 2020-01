Incidente tra auto e scooter, 16enne figlio dell'assessore in prognosi riservata. La mamma: "Pregate per lui"

Un ragazzo di 16 anni Ladispoli ha battuto la testa dopo un incidente in via Taranto, all'altezza dell'incrocio con via Lazio. Trasportato al Pit, è stato poi trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli dove è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Ladispoli, lo scooter Fantic su cui viaggiava il giovane sarebbe stato travolto da una Bmw per cause ancora da appurare.

Il giovane è il figlio dell'assessore alle politiche sociali del comune di Ladispoli Lucia Cordeschi. Lo rende noto lei stessa in un post sui social." Grazie a tutti coloro che stanno pregando per Daniele purtroppo ancora non sciolgono la prognosi perché stanno valutandolo di ora in ora. Deve passare il temp , ma il tempo sembra non passare mai".

"Grazie veramente a tutti voi che ci state facendo sentire il vostro affetto. Ci state dando veramente forza nell'affrontare questo brutto momento. Mi auguro che capiate che per una ragazzata si potrebbe perdere la vita. Vi prego riflettete su questo e sull'importanza della vita. Fatelo per Daniele e per tutti voi", scrive Cordeschi.