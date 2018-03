Fidene: perde controllo del suv dopo incidente, colpisce auto in sosta ed investe commerciante

Ha perso il controllo del suo suv Bmw dopo un incidente, colpito una Lancia Y in sosta, investito un uomo e finito la propria corsa tra un muretto ed i cassonetti dell'Ama. E' successo ieri, intorno alle 19:10, in via Don Giustino Russolillo 24 a Fidene. Il pedone, centrato in pieno dall'autista del suv, è un commerciante molto conosciuto in zona.

Sul posto la Polizia Locale, per la ricostruzione dei fatti, ed in sanitari del 118. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale Pertini. Ha riportato diverse fratture, è grave ma non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita.

Gli agenti del III Gruppo Nomentano, per i rilievi scientifici, hanno temporaneamente chiuso via Russolillo, costringendo l'Atac a modificare il percorso dell'autobus 235 per un paio di ore. Secondo i primi riscontri ad innescare la carambola è stato un incidente avvenuto per cause ancora da appurare.

Il suv Bmw, infatti, ha tamponato una Ford Focus, finita poi tra i cassonetti Ama, quindi con una manovra, zigzagando, ha investito il pedone e proseguito la carambola fino a terminare la corsa. I conducenti delle due auto non sono rimasti feriti.