Quindicenne investito e ucciso fuori da scuola, arrestato 18enne: è accusato di omicidio stradale

Morire a 15 anni investito da un compagno di scuola 18enne. Federico Ghigiarelli, studente dell'Istituto Tecnico Statale Agrario Emilio Sereni è morto così, dopo essere stato investito da una Fiat Bravo condotta da P.M. suo compagno di scuola. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9 del mattino di venerdì 22 dicembre sul vialone da cui si accede all'istituto professionale di Colle Prenestino.

Arrestato per omicidio stradale

Lo schianto non ha lasciato scampo a Federico. Trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, allertati, si sono precipitati gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale. Dopo i rilievi scientifici, i vigili hanno sottoposto il neopatentato ai test di alcol e droga come da prassi.

Il giovane conducente è risultato positivo al narco-test: avrebbe assunto oppiacei. C'è di più. La Fiat Bravo, troppo grossa di cilindrata per essere guidata da un neo patentato, era sprovvista di assicurazione. Il 18enne è stato così arrestato. L'accusa è di omicidio stradale.

Istituto Tecnico Statale Agrario Emilio Sereni in lutto

I compagni di scuola sono sotto choc. "In questo momento di difficoltà - le parole di una rappresentante di scuola del Sereni - siamo uniti come scuola ma innanzitutto come esseri umani". "Le più sentite condoglianze ai genitori - le parole di una mamma - da parte dei genitori e degli alunni della 2 G".

La comunità del Sereni è in lutto. Patrizia Marini, dirigente scolastico dell'istituto tecnico agrario frequentato da Federico Ghigiarelli, racconta: "Al termine dell'assemblea ci apprestavamo al consueto momento di gioiosa convivialità per gli auguri di Natale. Purtroppo invece le cose sono andate diversamente. Una tragedia ancora più grave se si considera che ha toccato anche un altro studente dell'Istituto fatalmente alla guida della macchina coinvolta nell'incidente".



Per questo la preside ha invitato "tutti coloro che vogliono ricordare Federico l'8 gennaio alle 8 nella sede centrale del Sereni per una cerimonia commemorativa".

Giocatore dell'Atletico Torrenova

Una morte che ha lasciato tutti di sasso anche i vertici della squadra di calcio per la quale era tesserato: "Il presidente Alessio De Santis e tutta l'Asd Atletico Torrenova porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia Ghigiarelli per la scomparsa di Federico, unendosi profondamente al suo dolore. La società, d'accordo con la Federazione, comunica che saranno sospese tutte le attività sportive previste per i prossimi giorni".