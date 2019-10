Fabrizio morto in auto con gli amici, conducente positivo ad alcol test

Gli amici hanno provato a salvarlo ma per Fabrizio Di Bitetto, 21enne originario di Canosa di Puglia e residente nel quartiere della Garbatella, non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo. E' l'ennesima tragedia sulla strade di Roma che si è consumata, questa volta, alle 1:30 circa del 5 ottobre in via Cristoforo Colombo, all'Eur.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Roma Capitale, la Chevrolet Matiz su cui viaggiavano Fabrizio Di Bitetto (sul sedile posteriore) e altri quattro amici, si è ribaltata più volte. "Nessun avvallamento o nessuna buca sono presenti in quel tratto", hanno subito sottolineato gli agenti dopo i rilievi scientifici. Eppure l'auto ha perso aderenza, forse per l'eccessiva velocità e una manovra azzardata.

La sala di Fabrizio è stata portata all'ospedale di Tor Vergata mentre l'auto è stata sequestrata. Il pm Corrado Fasanelli, nel frattempo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale anche perché il giovane alla guida, un 20enne, è risultato positivo all'alcol test.

Non solo la Chevrolet è omologata per quattro persone, e non per cinque. Inoltre ci saranno le perizie dei caschi bianchi che dovranno appurare se i ragazzi seduti dietro avessero o meno le cinture di sicurezza. La notizia della morte di Fabrizio, in poco tempo, si è diffusa arrivando fino in Puglia, la sua terra di origine.

Il papà Antonio, un dottore e ora dirigente amministrativo al Policlinico Umberto I, e la mamma Cinzia sono molto conosciuti. Mentre Fabrizio aveva finito da poco il servizio civile. A ricordarlo, tra gli altri anche 'CanoSiamo' l'associazione dei canosini di Roma: "Una giovane vita è stata stroncata in un tragico incidente stradale. La famiglia Di Bitetto è rimasta colpita e devastata. Ad Antonio e Cinzia, insieme a tutta la famiglia la vicinanza dell'associazione "canoSIamo" con le più sentite condoglianze". Dall'inizio dell'anno le vittime salgono a 110.