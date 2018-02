Incidente all'obelisco dell'Eur: scooter investe due donne

Tre persone ferite in poco più di un'ora. E' il bilancio di due investimenti avvenuti nel pomeriggio di ieri all'Eur ed a Roma Nord. Nell'arco delle 24 ore del 7 febbraio, la notte fra martedì e mercoledì, un altro incidente aveva portato sempre un pedone all'ospedale. In quel caso a rimanere ferito è stato un 31enne, colpito da una Toyota Yaris a largo Preneste, altezza via Prenestina.

Investimento a Labaro

In particolare l'incidente a Labaro è avvenuto intorno alle 17:00. In piazza Arcisate una Mercedes Classe A ha investito un pedone per cause ancora in via di accertamento. Rimasto ferito, l'uomo è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Investimento all'obelisco dell'Eur

Poco più di un'ora dopo, intorno alle 18:10, i vigili urbani del Gruppo IX Eur hanno poi rilevato un altro incidente stradale. In questo caso a rimanere ferite sono state due donne di 34 e 43 anni, colpite da uno scooter Honda Sh mentre si trovavano in piazzale Marconi (l'obelisco). Le due sono poi state affidate alle cure delle ambulanze e trasportate entrambe in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.