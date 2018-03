Incidente sulla Colombo, tamponato direttore dell'Agenzia delle Entrate: illeso

Incidente in moto questa mattina per il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, mentre si recava nel quartier generale del Fisco su via Cristoforo Colombo. La pioggia e la strada allagata sono tra le probabili cause del tamponamento da parte di un'auto guidata da una donna, che ha urtato la moto e fatto cadere Ruffini, il quale protetto da casco e paraschiena non ha riportato gravi conseguenze. Solo qualche contusione, danni alla moto, abiti da rifare e un po' di spavento. [Fonte Agenzia DIRE]