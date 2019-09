Incidente frontale in via Flaminia, auto contro bus: morto un uomo

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade di Roma e provincia. La tragedia, questa volta, è avvenuta domenica 22 settembre in via Flaminia, nel tratto compreso tra Morlupo e Castelnuovo di Porto, in direzione Roma intorno alle 15:45 circa. A perdere la vita Ermanno Scatolini di 69 anni, che, alla guida della sua Mercedes classe A, ha impattato contro un bus Cotral.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo di Porto, i vigli del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il conducente dell'auto senza però poterci riuscire.

Secondo prima ricostruzione l'auto, che proveniva da Roma e procedeva in direzione Morlupo, ha sbandando all'altezza del km 29 di via Flaminia finendo sulla corsia opposta mentre, nella direzione contraria, proveniva un bus Cotral che non ha potuto evitare lo scontro frontale. Non è escluso che Ermanno Scatolini abbia avuto un malore al volante. Il conducente della Mercedes è morto sul colpo.

Nel 2019, la vittima di via Flamina è la numero 106. L'ultima, in ordine di tempo, era stata Claudia Oliva, la ragazza romana morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto all'alba di sabato 21 settembre. Prima della 28enne, nelle ultime settimane, era stata la volta di Cosmo Di Giuseppe, 66enne morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente che coinvolse la sua bici ed un'auto nella zona di Prima Porta.

Ancora prima a perdere la vita erano stati due giovani, Christian Franciosi, 23 anni, e Krystian Hojszyk, 27enne nato in Polonia ma residente a Roma, deceduti dopo che l'auto e la moto che stavano guidando si sono scontrare violentemente sul Grande Raccordo Anulare.

L'amaro bollettino aveva riguardato anche Daniele Calcatelli, morto a 26 anni in un incidente stradale la serata del 12 settembre in via Casilina, all'altezza del civico 1830. Prima di lui Fabio Scopelliti morto sulla Tangenziale est all'altezza di Ponte Lanciani.