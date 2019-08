Incidente in viale dello Stadio Olimpico, morto Enrico Pati: lavorava nel mondo del cinema

Enrico Pati, 56 anni ancora da compiere, è morto in un incidente stradale nella mattinata di venerdì 30 agosto a Roma. L'impatto fatale è avvenuto in viale dello Stadio Olimpico, nel tratto di di strada che collega Monte Mario al lungotevere. Sul posto sono intervenuti gli agentu della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dei fatti.

Enrico Pati era in sella al suo Honda Sh 300 quando si è scontrato con una donna, ferita in modo grave e ricoverata in codice rosso al policlinico Gemelli, che guidava un Honda Forza.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale Enrico Pati avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo della luce a bordo strada: il motorino è quindi finito al centro della carreggiata e ha colpito l'altra scooterista, facendola cadere rovinosamente.

Il bilancio delle vittime della strada nel 2019 sale a 91. E sempre venerdì, ad Ostia, un incidente frontale tra un'auto e uno scooter ha causato il ferimento di tre persone di cui due in modo grave.

Nato a Roma, Enrico Pati era residente nel quartiere di Talenti e lavorava nel mondo del cinema. Attualmente, infatti, ricopriva il ruolo di responsabile amministrativo in una casa di produzione impegnata proprio nel campo cinematografico.