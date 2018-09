Anziana investita e uccisa a Tiburtino III: al setaccio i garage della zona per trovare il pirata della strada

La prudenza iniziale ha lasciato, con il passare delle ore, il posto alla certezza: Elisabetta Lo Iacono, la 74enne morta in via Alberini, è stata investita da un mezzo (un'auto o un furgone, è ancora da accertare) che si è poi dato alla fuga. Inizialmente la polizia locale, in attesa dei rilievi, non aveva escluso la possibilità di un malore della donna prima dell'investimento. Il corpo infatti era stato trovato da un cliente del supermecato ieri, poco dopo le 8.30. Dai rilievi si era capito da subito che c'era stato investimento tanto che immediatamente era partita la caccia al responsabile.

Al Tiburtino III c'è incredulità per quanto accaduto. Elisabetta era una signora nota nel quartiere dove era residente. Viveva con il marito, il primo ad effettuare il riconoscimento dopo essere stato allertato dai vigili. La donna non aveva con sè i documenti e alla sua identità si è risaliti grazie al cellulare con il quale gli agenti hanno chiamato l'uomo. Era scesa per fare la spesa, come faceva sempre, di buona mattina, con il suo carrello. E non disdegnava di accudire i gatti del quartiere, dando loro da mangiare.

Gli agenti hanno acquisito le telecamere del supermercato nella speranza che possano aver filmato l'accaduto: dalla polizia locale non filtrano dettagli in tal senso. Da ieri i garage della zona vengono passati al setaccio, battuti palmo a palmo a caccia di un mezzo che possa avere i segni dell'investimento. Già nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta. Il responsabile dovrà rispondere, oltre che di omissione di soccorso, anche di omicidio stradale.