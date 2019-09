Due incidenti in pochi minuti: morte due donne ad Ostia e Acilia

Due donne morte nel giro di pochi minuti, entrambe nel X municipio, a pochi minuti l'una dall'altra. Domenica di sangue sulle strade di Acilia e Ostia a causa di due distinti incidenti stradali che hanno visto perdere la vita da una 76enne e una 48enne.

Incidente ad Acilia

Ad Acilia a perdere la vita una donna di 76 anni,morta dopo essere stata investita all'incrocio tra via di Saponara e via Bonichi. A travolgerla una Fiat Punto guidata da un giovane 20enne. Inutili i soccorsi: l'anziana è morta praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto con l'auto. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare, chiamati ad accertare la dinamica dell'incidente.

Incidente sul lungomare Toscanelli

E sempre gli agenti del X gruppo Mare sono intervenuti sul Lungomare Toscanelli dove si è consumata un'altra tragedia. Poco dopo le 11 una donna, a bordo di una moto, si è scontrata con un'auto all'altezza dello stabilimento Marechiaro. L'impatto ha sbalzato la 48enne dalla moto, facendola finire sotto un pullman turistico parcheggiato in zona. Immediati i soccorsi, con l'ambulanza che ha trasportato la donna al Grassi di Ostia. Qui purtroppo però i sanitari dopo pochi minuti hanno dovuto constatarne il decesso.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. In supporto anche i carabinieri, presenti sul posto per la viabilità e per allontanare i tanti cittadini in quel momento presente sul tratto di strada.