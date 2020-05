Incidente a Dragona: ragazza di 19 anni investita da un bus

Incidente stradale a Dragona dove una ragazza di 19 anni è stata investita da un bus. Il sinistro poco dopo le 16:00 di martedì 12 maggio quando l’adolescente è stata colpita da un autobus Atac della linea 063 mentre camminava su via di Dragona, altezza via Salvatore Gasbarra.

Rimasta ferita, la ragazza è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, ma non sarebbe in pericolo di vita, con il conducente del mezzo pubblico fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici le pattuglie del Gruppo X Mare della Polizia Locale per i rilievi. Assieme a loro gli agenti delle Volanti e del Commissariato Lido di Polizia. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.