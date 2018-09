Viale Jonio: investita da un'auto, grave un'anziana

E' ricoverata in codice rosso, una donna di 80 anni investita oggi 12 settembre in viale Jonio. E' accaduto intorno alle 9:30 all'altezza del civico 303. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Nomentano per i rilievi scientifici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'anziana stava attraversando la strada quando è stata investita da una Nissan Micra.

Il conducente dell'auto si è fermato chiamando le forze dell'ordine e l'ambulanza. Sul luogo dell'incidente, all'altezza di via Monte Rocchetta, anche i sanitari del 118 che hanno soccorso l'80enne trasportandola in codice rosso all'ospedale Pertini di Roma. La donna, in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. E' monitorata dai medici.