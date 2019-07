Via Tuscolana, investita da un'auto nella notte: una donna in prognosi riservata

Una donna di 29 anni è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere stata investita in via Tuscolana all'altezza del civico 1359. L'incidente è avvenuto intorno all'una del 31 luglio. La vittima stava camminando quando una Ford Ka condotta da una 21enne l'ha centrata all'incrocio con via del Muro Linari.

Sul posto il personale medico e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Prenestino per i rilievi scientifici e le indagini di rito. La conducente dell'auto, come da prassi, sarà sottoposta in giornata ai test di alcol e droga.

Sul luogo dell'incidente c'è un attraversamento pedonale a semaforo lampeggiante ma, come riferisce chi indaga, la "dinamica è da ricostruire perché il corpo è trovato più distante". Nel pomeriggio di ieri, in via Appia Nuova, una mamma con le sue due bambine erano state investite da un minivan.