Investita sulle strisce da un'auto: grave una donna

E' stata portata in codice rosso in ospedale dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. Vittima una donna di 68 anni. L'anziana era sulle strisce in via Pietro Ubaldo Angeletti quando, intorno alle 10:20, è stata centrata da una Fiat Punto condotta da un 61enne.

Il conducente dell'auto si è fermato dopo l'incidente. Sul posto per i rilievi scientifici la polizia locali del Gruppo Aurelio. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita.