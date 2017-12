Investimento oggi 19 dicembre a Roma. Intorno alle 11:30 circa una donna è stata centrata da un furgone Ivece Daily nei pressi dell'incrocio tra via Lucca e via Catania, nei pressi di piazza Bologna. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della polizia Municipale del Gruppo Sapienza accorsi immediatamente sul posto. La donna è stata portata al policlinico Umberto I. Non è grave.