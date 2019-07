Ostia, investita da un'auto: è in prognosi riservata. "E' inciampata in una buca"

Stava attraversando la strada quando sarebbe inciampata in una buca e poi investita da una Ford Fiesta, condotta da un 39enne. E' successo ieri, intorno alle 19:30, ad Ostia all'incrocio tra Corso Duca di Genova e via delle Triremi. A dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi alla malcapitata, un Carabiniere.

Il militare dell'Arma, che stava per prendere servizio nella caserma di via dei Fabbri Navali, ha assistito alla scena. Sul posto sono così giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, per i rilievi scientifici del caso e la gestione del traffico e il personale medico.

L'eliambulanza Pegaso 1 dell'Ares 118, atterrata in via della Martinica, ha portato la donna al San Camillo dove la 57enne è ricoverata in prognosi riservata. E' grave.

Secondo i primi racconti dei testimoni la donna, a causa dell'asfalto sconnesso, ha perso l'equilibrio poco prima dell'arrivo dell'auto. Sarà poi la Polizia Locale a determinare le esatte cause del sinistro e se la donna sia caduta per colpa della buca oppure se l'investimento sia avvenuto per altri motivi.