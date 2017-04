Incidente a Dragona, travolta da un'auto pirata con il figlio in braccio: grave una 29enne

Grave incidente ieri pomeriggio intorno alle 16 a Dragona, all'incrocio tra via Francesco Donati e Viale dei Romagnoli. Una donna romena di 29 anni, con in braccio il figlio di due, è stata investita da una Chevrolet all'altezza del Parco Vittime del Femminicidio. Secondo una prima ricostruzione, l'auto stava viaggiando in contromano. Il mezzo, inoltre, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Il bambino è rimasto illeso mentre la madre è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi con fratture multiple. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. In corso le indagini per individuare l'auto pirata. Sul posto il X Gruppo Mare della Polizia Municipale.