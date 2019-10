Incidente al Don Bosco: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito grave. Incidente stradale intorno alle 8:30 di mercoledì 9 ottobre al Don Bosco dove un'auto si è ribaltata dopo uno scontro con un'altra vettura.

In particolare il sinistro è avvenuto in viale Marco Fulvio Nobiliore, altezza viale dei Salesiani. Qui si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento una Suzuki Swift ed una Lancia Ypsilon con la prima macchina che si è poi rigirata su una fiancata.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, un'ambulanza ed i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente della vettura ribaltata fuori dall'abitacolo. Ferito, l'automobilista è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sempre la Polizia Locale ha rilevato un altro incidente poco dopo la mezzanotte fra l'8 ed il 9 ottobre al Prenestino. Un maxi tamponamento che ha innescato una carambola fra sei veicoli. Nel dettaglio il sinistro è avvenuto sulla via Prenestina, altezza incrocio con via Olevano Romano. Qui uno scooter e 5 auto sono infatti venute a contatto. Tre i feriti, tutti in modo lieve, trasportati negli ospedali Pertini e Vannini in codice giallo e verde.

Da accertare la dinamica dell'accaduto che ha coinvolto un Piaggio Liberty, una Renault Clio, una Renault Megane, una Citroen C3 Picasso, una Peugeot 107 ed una sesta vettura. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità le pattuglie dei gruppi V Prenestino e IV Tiburtino della Polizia Locale.