Anziano investito da autocisterna in viale Jonio, così è morto Domenico Murano

Attraversava fuori dalle strisce pedonali Domenico Murano, l'anziano morto dopo essere stato investito da una autocisterna nella zona di Val Melaina. Ottantanove anni da compiere il prossimo 9 novembre, l'uomo è deceduto sul colpo dopo essere rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore destra del mezzo pesante. La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 14:00 di lunedì 30 settembre in viale Jonio, altezza via Monte Rocchetta.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, Domenico Murano aveva cominciato ad attraversare viale Jonio con il semaforo pedonale verde, ma fuori dalle strisce. Ad 88 anni la camminata è però lenta, spunta fra le macchine ma scatta il verde per loro quando il pedone si trova davanti al tir. Il conducente dell'autocisterna ingrana la prima, non vede dall'alto della cabina di guida l'anziano, e lo investe mortalmente.

Incastrato sotto la ruota del mezzo pesante, un Iveco Magirus, per Domenico Murano non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Sotto choc il camionista, un italano di 36 anni, che ha poi chiamato i soccorritori. Identificata la vittima in Domenico Muraro, residente in via Monte Beni al Tufello, per rimuovere il corpo da sotto l'autocisterna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con il carro sollevatore.

Accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito il camionista è risultato negativo. Sequestrata l'autocisterna, il 36enne è stato denunciato per omicidio stradale. Sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento mortale sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ascoltati i testimoni questi hanno riferito che il camionista non sarebbe stato al telefono e che è ripartito investendo Domenico Murano quando era scattato il semaforo verde per le vetture che viaggiavano in direzione Talenti.