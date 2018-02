Domenico morto investito da automedica, il cordoglio di amici e parenti

E' stato investito da un'automedica ed è morto sul colpo. Domenico Mazza, di origini calabresi ma residenti da anni a Roma, è deceduto così, sabato 17 febbraio, in via Emanuele Filiberto. Il 53enne stava attraversando la strada, quando è stato centrato in pieno dall'auto sanitaria, una Fiat Panda, intorno alle 12. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi scientifici utili a determinare se l'automedica stesse usando o meno segnali acustici e luminosi (qui la notizia).

La notizia, in poche ore, si è diffusa sui social. Domenico Mazza, agente di commercio a manger, lavorava per 'La Casa della Canapa - Hemp-Shop' ed era molto conosciuto nel settore, collaborando con realtà come 'Le ricette di Nonna Canapa'. In quei giorni, si stava dando molto da fare per promuovere i suoi prodotti al 'Canapa Mundi' in corso a Roma e proprio sabato era atteso lì dove, però, non è mai arrivato.





"Felice di aver contribuito alla realizzazione di un grande progetto", "Ci mancherai. Un onore aver collaborato con te", scrive chi ha avuto modo di poter lavorare con Domenico. Chi lo conosceva lo descrive come un "amante dalla vita e della natura". A ricordarlo anche la sorella Rosetta pubblicando sui social una foto di loro due insieme. Nessun commento, solo l'immagine dei due fratelli che sorridevano.

"Non esistono parole per poter descrivere attimi eterni come questi. Vi auguro che da lassù il tuo caro fratello possa darti e darvi a tutta la famiglia ed ai figli la forza di continuare ora questa vita che non è la stessa senza di lui", scrive Alessia. "Il mio cuore è vicino al tuo ed a voi tutti della famiglia in questo dolore immenso. Domenico ci mancherà tanto amica mia", ricorda Tonia.