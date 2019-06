Incidente a Casal Bruciato: anziano disabile investito, è grave

Un anziano disabile è stato investito oggi, 24 giugno, a Casal Bruciato, in piazza Riccardo Balsamo Crivelli. E' accaduto intorno alle 9 del mattino.

L'uomo, un 85enne su una sedia a rotelle, è stato centrato da una Peugeot 207 condotta da un 55enne che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L'uomo è stao portato in ospedale in codice rosso. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo IV Tiburtino.