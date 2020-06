Incidente via Tuscolana, Diego e il sogno di diventare parrucchiere. Su Instagram le ore prima della tragedia

Le storie su Instagram documentano i momenti prima della tragedia. Prima il Colosseo quadrato, poi la serata con gli amici, un giro a piazza del Popolo in auto e un panino al Mc Donald's con il suo amico, quello rimasto ferito nell'incidente. Diego Celkupa, 19 anni, ha passato così l'ultima notta prima morire in via Tuscolana.

L'incidente

Uno schianto fatale all'altezza del civico 2170 poco dopo le 2:45 del mattino dell'11 giugno. Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere della sua Smart finita contro un muro. L'amico, anche lui 19 anni, era arrivato in giornata da Caserta annunciando, ai suoi followers, la giornata nella Capitale.

La ricostruzione

Secondo le ricostruzioni della polizia di Roma Capitale, Diego Celkupa e l'amico stavano rientrando a casa, a Grottaferrata: dopo il semaforo di via Antonino Anile la tragedia. Dura la scena davanti agli occhi dei soccorritori. L'amico, in gravi condizioni, è stato portato al San Camillo di Roma è tutt'ora ricoverato.

I messaggi per Diego

La notizia, in poco tempo, si è diffusa sui social. Tanti i cuori e le candele listate a lutto su Facebook. Diego, che avrebbe compiuto 20 anni, era di origini albanesi e molto conosciuto in zona. Il fratello, Besmir Celkupa, nel 2017 si candidò alle comunali di Grottaferrata con una lista civica. Anche sula sua bacheca tanti sono i messaggi di condoglianze. Tifoso della Roma e soprattutto di Francesco Totti, si era posto l'obiettivo di diventare parrucchiere.

Per raggiungere questo sogno frequentava la scuola Formalba di Marino e si dilettava a postare sul suo profilo Instagram le foto dei migliori tagli che faceva: "Tutti noi di Formalba abbiamo appreso con estremo dolore la scomparsa di un nostro allievo: Diego Celkupa. - si legge in un messaggio su Facebook - Purtroppo la nostra vita di educatori ci pone per l'ennesima volta di fronte a un tragico incidente stradale che coinvolge uno dei nostri ragazzi. L'aver condiviso con lui un tratto del percorso della sua crescita e aver colto le sue potenzialità come persona rende ancora più doloroso questo evento. Il legame affettivo che, inevitabilmente, si crea con i nostri allievi ci rende partecipi della sofferenza dei familiari ai quali vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze".