Incidente su Corso Vittorio Emanuele II, scontro tra scooter e taxi: muore 28enne

Tragedia all'alba nel centro della capitale. Un ragazzo di 28 anni è morto, coinvolto in un incidente stradale. Si chiamava Gabriele Simonacci. Classe 1988, avrebbe compiuto 29 anni tra dieci giorni. Come si apprende dal suo profilo Facebook, solo due giorni fa era diventato papà.

LA DINAMICA - Erano circa le 5.40 del mattino quando, in Corso Vittorio Emanuele II, all'altezza del civico 238, si è verificato lo scontro tra uno scooter e il taxi. Il giovane viaggiava sulla moto ed è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Locale del Primo Gruppo Trevi. La strada è rimasta chiusa da piazza Sant'Andrea Della Valle all'altezza di via Acciaioli.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco e il Carro Sollevamento. Il conducente dello scooter è rimasto incastrato sotto il taxi. Il suo corpo è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco. L'intervento è terminato alle 6 circa.