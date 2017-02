Cade con lo scooter su corso Trieste: giovane in prognosi riservata

Sono gravi le condizioni di un giovane ventenne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella notte nel quartiere Trieste. Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia municipale del II gruppo Sapienza, il giovane, P.V. le sue iniziali, stava percorrendo Corso Trieste quando, all'1.15, ha perso il controllo del suo scooter Honda Sh, finendo a terra. Gravi le sue condizioni. Sul posto i soccorritori del 118 che l'hanno trasportato al vicino Policlinico, nel cui pronto soccorso è entrato in codice rosso che si è poi tramutato in prognosi riservata.

Indagano i vigili del II gruppo Sapienza. Escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente.