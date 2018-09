Corso d'Italia: perde controllo della Mercedes e finisce contro il guard rail, è grave

Incidente nella serata di martedì 18 settembre a Corso d'Italia 41. E' avvenuto ieri sera alle 23. Sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale che sono intervenuti per una Mercedes classe A che si è incastrata su un guard rail dopo che il conducente, per cause da appurare, aveva perso il controllo dell'auto.

Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco per soccorrere l'uomo di 37 anni, incastrato tra le lamiere della Mercedes. Ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni, accertamenti richiesti per esami alcolemici e tossicologici come da prassi.