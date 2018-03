Incidente a Corso Francia: scontro auto scooter, grave un uomo

Incidente stradale, giovedì 29 marzo all'altezza di Corso Francia. In viale Bartolomeo Gosio, alle 16, uno scooter Honda Sh si è scontrato, per cause ancora da determinare, contro un'auto. Il 39enne centauro, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale per gli accertamenti ed i rilievi scientifici. Poco dopo, alle 18, in via Cassia 595 una moto ha "urtato" un pedone, illeso. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che è stato portato all'ospedale Villa San Pietro. Non è in gravi condizioni.