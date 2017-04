Incidente a corso Francia: scontro tra un suv ed uno scooter, morto scooterista

Ancora una tragedia sulle strade della Capitale dove uno scooterista è morto dopo aver impattato mentre viaggiava a bordo del suo mezzo a due ruote con un'automobile. L'incidente stradale intorno alle 18:30 di oggi 5 aprile su corso di Francia, altezza intersezione con la rampa di accesso in direzione Parioli di viale Maresciallo Pilsudski. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Toyota Rav 4 ed uno scooter della Honda.

MORTO SUL COLPO - Troppo gravi le ferite riportate dal condudente del motociclo, per cui il personale medico del 118 intervenuto ai Parioli non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi due pattuglie del II Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale, con traffico intenso all'altezza del luogo dell'incidente stradale con ripercussioni in tutta la zona.